Fahrbericht Rivian R1T: Der vollelektrische R1T will die Pick-Up-Szene aufmischen

In den USA ist er nun zu haben, bei uns wird er allenfalls via Direktimport erhältlich sein: Der vollelektrische Pick-up Rivian R1T, der aktuell zu Preisen ab 85’000 Dollar angeboten wird, soll den meistgekauften Automodellen in Amerika Konkurrenz machen. Denn seit fast 80 Jahren geben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten der Ford F-150, der Chevrolet Silverado und der Ram 1500 den Ton an. Geht es nach Rivian, soll sich das bald ändern.