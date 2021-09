Jetzt schnell Tickets sichern - Der Vorverkauf für Ed Sheerans Schweiz-Konzert ist eröffnet

Am 16. September 2022 spielt der Engländer im Rahmen seiner «+ - = ÷ x»-Tournee, die im April 2022 in Irland startet, sein Konzert in Zürich – genauer gesagt im Stadion Letzigrund. Wegen der grossen Nachfrage gibt er ein Zusatzkonzert am nächsten Tag. Der 30-Jährige wird neben seinen Klassikern wie «Perfect», «Shape of You» oder «Castle on the Hill» erstmals auch die Songs seines am 29. Oktober erscheinenden neuen Albums «=» live performen – und zwar auf einer spektakulären Bühne in der Mitte des Stadions mit 360-Grad-Bühnensicht. Klingt also sehr vielversprechend.