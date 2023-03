BVG-Reform: «Abzocke-Vorwurf an die Pensionskassen stimmt zum Teil»

«Das Pensionskassen-System ist ausser Kontrolle. Und es gibt schwarze Schafe, die sich auf Kosten der Arbeitstätigen und Rentnerinnen und Rentner bedienen», sagt Urban Hodel, Sprecher des schweizerischen Gewerkschaftsbunds. Er ist deshalb gegen die Reform. Sie ändere nichts an den Systemfehlern, belaste nur die Rentner und Arbeitstätigen und entlaste die Pensionskassen weiter.

Das Parlament berät in dieser Session die Pensionskassen-Reform, am 17. März wird abgestimmt. Der Umwandlungssatz wird gesenkt, dafür sollen 15 Jahrgänge eine Ausgleichszahlung bekommen. Zudem soll die Schwelle für den Eintritt ins BVG-Sparen gesenkt werden.

Er plädiert für die Förderung des Wettbewerbs unter den PKs und nimmt auch Arbeitnehmervertreter in die Pflicht.

Linke lehnen die Vorlage ab und üben scharfe Kritik an den Pensionskassen.

Im Parlament kommt es in dieser Woche zum Showdown um die BVG-Reform.

Am Montag und Dienstag der dritten Sessionswoche berät das Parlament die Differenzen der BVG-Reform. Am Freitag kommt die Vorlage in die Schlussabstimmung. Ob sie dort durchkommt, ist ungewiss. Denn mittlerweile ist nicht mehr nur die Linke dagegen, auch der Bauernverband und die Hotellerie beurteilen die Vorlage kritisch.