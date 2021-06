VW T7 Multivan - Der VW-Bus wird in der neuen Generation zum Personenwagen

Der VW Transporter, liebevoll Bulli genannt, feiert seit über 70 Jahren grosse Erfolge. Durch den Vanlife-Boom erlebt die aktuelle Generation T6 einen regelrechten Höhenflug: Letztes Jahr lag sie in den Schweizer Verkaufs-Charts mit fast 3000 Verkäufen auf Platz 13 – als Nutzfahrzeug, wohlgemerkt.

Natürlich will VW diesen Boom richtig auskosten und fährt mit dem Bulli deshalb gleich dreigleisig in die Zukunft. Mit dem neuen T7 Multivan, der in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommt, verabschiedet sich der Transporter von seiner Nutzfahrzeugvergangenheit – fortan basiert er technisch auf der, von Modellen wie dem Golf bekannten, Pw-Plattform MQB. Das ermöglicht mehr Platz, modernere Technik und neue Komfort-Features, gleichzeitig verliert das Modell die robusten Nutzfahrzeugmöglichkeiten des Vorgängers. Deshalb bleibt die aktuelle Variante T6.1 als Alternative für Gewerbekunden und Wohnmobilnutzer im Programm. Flankiert wird das Duo dann nächstes Jahr vom vollelektrischen Lifestyle-Modell ID.Buzz.