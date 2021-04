Grün ist die Hoffnung und grün lackiert ist auch der Golf, den wir fahren. Und was für ein Grün, es heisst Lofotengrün und die Farbe wirkt durch die orange-braune Innenausstattung noch kultiger. Viel mehr Siebzigerjahre-Stil ist fast nicht mehr denkbar.

Präsentation im Mai 1974

Vorgestellt wurde die Mehrzweck-Limousine Golf im Mai 1974, also rund drei Monate nach dem Scirocco, mit dem sie die technische Plattform teilte. Bewusst wurde der Golf nicht als Nachfolger positioniert, aber er wurde es als Produktionsstütze dann schliesslich doch.

Mit querliegendem wassergekühltem Frontmotor, vier Zylindern in Reihe, angetriebenen Vorderrädern und Heckklappe hatte der Golf ausser dem VW-Zeichen nur wenig mit dem Käfer gemein. Mit 3,7 Metern Länge und 1,61 Metern Breite war der Golf kürzer und breiter sowie mit 1,41 Metern Höhe auch flacher als der rundliche Ur-Typ.

Leicht, sicher und günstig

Vor allem die 70-PS-Version überzeugte mit sportlichem Temperament, wie es der Käfer nie hatte bieten können. Noch mehr bot später der GTI, für die Sparsamen wurde schon bald eine Diesel-Version angeboten. Wir aber sitzen in einem frühen Golf LS von 1976. Zu diesem Zeitpunkt war der Hubraum bereits auf 1,6-Liter angewachsen, die Leistung auf 75 PS gestiegen.

Einfache Bedienung

Natürlich sind 75 PS heute nicht mehr viel, aber in Verbindung mit rund 800 kg Leergewicht reichen sie für flotte Fahrleistungen. Die übersichtliche Karosserie, der enge Wendekreis von 10,5 Metern und die grosszügige Verglasung machen den Golf zu einem angenehmen Reisebegleiter, dem es weder an Handlichkeit, noch an Leichtfüssigkeit fehlt.