Der VW ID.3 soll nach umfangreicher Überarbeitung endlich erfolgreich sein

Kaum ein VW-Modell hat bereits vor der Markteinführung so viele Wellen geworfen wie der ID.3. Das erste Produkt des Auto-Giganten auf dem neuen «Modularen Elektrik-Baukasten» (MEB) verzögerte sich immer wieder, in erster Linie wegen grosser Software-Probleme. VW musste riesige Parkflächen anmieten, damit die bereits produzierten Fahrzeuge irgendwo abgestellt werden konnten. Und als die Fahrzeuge dann endlich nach und nach an die Kunden ausgeliefert werden konnten, hagelte es Kritik von Käufern und Fachpresse: Der ID.3 war unausgereift, noch immer von Software-Problemen geplagt und fühlte sich zu wenig hochwertig an.

Mehr Liebe zum Detail

VW hat offensichtlich auf diese Stimmen gehört und reagiert nun mit einem umfangreichen Facelift. «Wir reagieren konsequent auf die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden», sagt Vertriebsvorständin Imelda Labbé. «Der neue ID.3 bestätigt den hohen Anspruch an Qualität, Design und Bedienbarkeit.» Damit soll der Elektro-Kleinwagen doch noch auf die Erfolgsspur gebracht werden. Bei der Überarbeitung steht nicht wie so oft das Aussehen im Vordergrund – daran gab es auch wenig Kritik –, kräftig aufpoliert wurde vor allem der viel gescholtene Innenraum. Darin fühlte man sich wie im Einrichtungs-Ausstellungsraum, wo Plastik-Attrappen von TV-Geräten und Stereoanlagen eine künstliche Wohnzimmeratmosphäre erzeugen sollen. Das lag in erster Linie am harten, billig wirkenden Kunststoff, der flächendeckend verbaut wurde.

Die Wolfsburger haben offensichtlich auf die Kritik von Kunden und Fachpresse gehört und reagierten darauf nun mit einem umfangreichen Facelift. VW Die Sitze wurden mit dem Microfasermaterial Artvelours Eco bezogen und mit schicken Designnähten aufgepeppt. VW An der Antriebstechnik und der Batterie wurde nichts verändert. VW

Das wurde jetzt endlich geändert. Die Türverkleidungen sind nun gepolstert und mit dem Microfasermaterial Artvelours Eco ausgeschlagen, das zu 71 Prozent aus recyceltem Material besteht. Auch die Sitze sind jetzt damit bezogen und mit schicken Designnähten aufgepeppt. In der Mittelkonsole gibt es serienmässig eine induktive Ladefläche für das Smartphone. Der Touchscreen wurde etwas vergrössert und die viel kritisierte Software des Infotainmentsystems einmal mehr überarbeitet. Beibehalten wurde allerdings das Bedienkonzept des Multifunktionslenkrads: VW zählt dort weiterhin auf die nicht sehr benutzerfreundlichen Tastflächen anstelle von Knöpfen. Schade.