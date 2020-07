Jair Bolsonaro

«Der Wald fängt kein Feuer»

Wirre Aussagen von Brasiliens Präsident: Ärzte sollen Hydroxychloroquin verschreiben, und allfällige Feuer im Amazonas-Regenwald seien ausschliesslich von Eingeborenen gelegt.

Dann zeigte er eine ausgedruckte Weltkarte in die Kamera. Darauf sollen in Rot die Orte zu sehen sein, die momentan mit Waldbränden zu kämpfen haben. «Im Amazonasgebiet gibt es nichts Rotes, es fängt kein Feuer. Der Wald fängt kein Feuer.» Stattdessen laufe die ganze Zeit eine bösartige Kampagne gegen Brasilien, weil das mit der Wirtschaft zusammenhänge.

Dann räumt Bolsonaro doch noch ein: «Es gibt hier einige Regionen mit Brandherden, die es jedes Jahr gibt und geben wird, in denen der Eingeborene das Feuer legt. Es ist seine Kultur, oder er wird nächstes Jahr nichts zu essen haben». Dies, weil durch das Feuer Fläche zur Bewirtschaftung freigemacht wird.

«Das Amazonasgebiet ist grösser als Europa, es gibt keine Möglichkeit, es zu kontrollieren », so Brasiliens Präsident. Was allerdings nicht ganz der Wahrheit entspricht. Europa ist mit über 10 Millionen Quadratkilometer knapp doppelt so gross wie der Regenwald.