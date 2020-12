Am Flughafen Zürich kam es am Samstagmorgen zu langen Schlangen und Wartezeiten.

Eine Leserin erschrak, als sie am Samstagmorgen um acht Uhr am Check-in 1 am Flughafen Zürich ankam. «Vor den Check-in-Schaltern hatte sich eine Schlange gebildet, die so weit das Auge reichte. Die Personen standen weit über den Wartebereich hinaus», sagt sie.