Der Weg zum WM-Titel – auf diese Gegner könnte die Nati treffen 

Am Dienstag kämpft die Schweizer Nati gegen Portugal um den Einzug in den WM-Viertelfinal. Wir zeigen dir, welche Nationen Granit Xhaka und Co. für den ganz grossen Triumph schlagen müssen.

Nati-Star Breel Embolo schoss gegen Serbien das 2:2. SRF

Darum gehts Die Schweiz steht im Achtelfinal der Weltmeisterschaft in Katar.

In diesem wartet Portugal.

Im Viertelfinal stünde bereits das nächste Knüllerduell an.

Während Breel Embolo hungrig auf Erfolg ist und sagt, «wir können jetzt nicht Eier schaukeln», fragen sich wohl viele Schweiz-Fans: Was, wenn die Nati gewinnt? Welche Gegner sind dann möglich? Wir zeigen es dir.

Viertelfinal

Gewinnt die Nati gegen Portugal, spielt sie nächsten Samstag um 16 Uhr (live bei uns im Ticker) ihren Viertelfinal. In diesem wartet der Sieger der Partie Spanien und Marokko. Die Nordafrikaner setzten sich in einer starken Gruppe gegen Kroatien, Belgien und Kanada durch. Zum zweiten Mal überhaupt steht Marokko in der K.o.-Phase einer WM.

Spanien überzeugte in Katar bisher nur im ersten Spiel gegen Costa Rica (7:0) – danach folgten zwei müde Partien gegen Deutschland und Japan. Wie die Portugiesen kennt die Nati das Team von Luis Enrique aus der Nations League, Ende September schaffte die Schweiz einen 2:1-Sieg in Spanien.

Halbfinal

Jetzt wird es noch hypothetischer. Aber fangen wir einmal an. Im Viertelfinal spielen England und Senegal gegeneinander sowie Frankreich und Polen. Das heisst: Auf all diese Länder könnte die Nati im Halbfinal treffen, der am Mittwoch, 14.12., um 20 Uhr (live bei uns im Ticker) stattfindet.

Alles schwierige Gegner, aber geht man davon aus, dass sich die Favoriten durchsetzen, sind England und der amtierende Weltmeister Frankreich als Halbfinalgegner am wahrscheinlichsten. Sollte es Senegal schaffen, wäre dies historisch. Noch nie hat es ein Team aus Afrika geschafft, in den Halbfinal einer WM einzuziehen.

Wird die Schweiz Weltmeister? Ja! Nein! Die Nati muss erst mal gegen Portugal siegen.

Final

Im Final sind dann – Stand jetzt – alle Länder der anderen Turnierhälfte möglich. Also: Japan, Kroatien, Brasilien, Südkorea sowie Niederlande und Argentinien. In anderen Worten: Das von vielen als Traumfinal gehandelte Duell zwischen Brasilien und Argentinien würde bei der Fussball-WM in Katar bereits im Halbfinal stattfinden.

Meistern Brasilien und der derzeit verletzte Neymar zunächst die Achtelfinal-Hürde Südkorea und schlagen dann auch den Sieger der Partie Japan gegen Kroatien, wäre am 13. Dezember ein Halbfinal-Duell mit Lionel Messi und seinen Argentiniern möglich. Sollte Brasilien dann auch diese Partie gewinnen und die Schweiz es tatsächlich in den Final schaffen, käme es erneut zu einem Aufeinandertreffen.

Der Final findet am 18. Dezember um 16 Uhr (live bei uns im Ticker) im Lusail-Stadion statt. Brasilien und Argentinien gelten bei den Buchmachern als grösste Favoriten auf den WM-Titel.

Kombiniert sich die Nati bis in den WM-Final? SRF