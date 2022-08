Zürich: Der weisse Züri-Sack verschwindet – sein Nachfolger wird blau und günstiger

Der Stadtrat hat am Mittwoch die Inkraftsetzung der totalrevidierten Verordnung für die Abfallbewirtschaftung der Stadt Zürich per 1. Januar 2023 beschlossen. Als Teil der neuen Verordnung verabschiedet sich Zürich vom weissen Züri-Sack. Der Grund: Für den weissen Abfallsack musste farbloses oder weisses Plastikrezyklat aus der Industrie verwendet werden. Der dunkle, blaue Züri-Sack kann auch mit Recycling-Kunststoff aus Haushaltsabfällen hergestellt werden. Die neue Farbe ist somit ein Beitrag zur Schliessung von Stoffkreisläufen, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung.