Ryanair in Berlin - «Der weissrussische Geheimdienst wollte Verhalten vertuschen»

Ähnlich wie die Zwangsnotlandung vor rund einer Woche musste am Sonntagabend in Berlin erneut ein Flugzeug zwischenlanden wegen eines «Luft-Notfalls».

Erneut musste am Sonntagabend ein Flugzeug ausserplanmässig zwischenlanden, wieder war es eine Maschine der Fluggesellschaft Ryanair – und dies nur knapp eine Woche nach der Zwangslandung durch Belarus Machthaber Alexander Lukaschenko. Beim damaligen Zwischenstopp in Minsk verhafteten die Behörden den Regierungskritiker Roman Protassewitsch .

Das Flugzeug am Sonntag war auf dem Weg von Dublin nach Krakau und musste wegen eines «Luft-Notfalls» einen unfreiwilligen Zwischenstopp in Berlin einlegen. «Es ist kaum ein Zufall, dass innerhalb einer Woche zwei Ryanair-Maschinen wegen einer angeblichen Bombendrohung zwischenlanden mussten», sagt Stephan Kux, Dozent für Europäische Politik an der Universität Zürich. Weiter sei auch Berlin als Landeort keine Überraschung: «Deutschland ist die grösste Macht in der EU und hat die Sanktionen gegen Weissrussland mitinitiiert.» Er hält es für möglich, dass Nachahmungstäter am Werk waren: «Sehr wahrscheinlich der weissrussische Geheimdienst, der sein eigenes, skandalöses Verhalten vertuschen möchte», glaubt Kux.