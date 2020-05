Wem gehört dieser vogel?

Wellensittich fliegt Leser aus heiterem Himmel auf den Arm

Ein Paar aus Biel sucht nach dem Besitzer eines zugeflogenen Wellensittichs. Der Vogel machte es sich plötzlich auf dem Arm des Mannes gemütlich.

Das Tier fühlte sich in seinem neu ausgewählten Zuhause sichtlich wohl.

Das passiert einem auch nicht alle Tage: «Ein Wellensittich flog uns auf unserer Dachterrasse zu», erzählt ein Leser aus Biel. Das Tier sei von Anfang an sehr zutraulich gewesen. «Er flog mir zuerst auf den Arm, dann auf die Schulter. Er fühlte sich sichtlich wohl.» Gemeinsam mit seiner Frau und dem Nachbarn kümmerte sich der Leser um den zugeflogenen Vogel: «Wir haben ihn mit Futter und Wasser versorgt. Er schein in einem guten Zustand zu sein und allgemein ein wunderschönes Tier.»

Bereits drei Stunden nach dem Fund haben sie den Wellensittich «schweren Herzens» in die Obhut der Schwanenkolonie in Biel gebracht. Die Stiftung nimmt jährlich rund 200 verwaiste oder verletzte Vögel auf. «Bei uns konnte er nicht länger bleiben, wir haben drei Katzen», so der Leser.