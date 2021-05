Unseriöse Verkäufe - «Der Welpenhandel ist derzeit ein riesiges Problem»

Immer öfters werden Hunde vom Ausland in die Schweiz importiert.

Nach dem Hundeboom sorgt sich der Schweizer Tierschutz in Hinblick auf die fallenden Covid-Massnahmen.

Die Kapo Bern zeigt an einem Fall, was geschehen kann, wenn Hundewelpen übers Internet gekauft werden.

Die Kantonspolizei Bern hat die herzergreifende Geschichte von Hund Max veröffentlicht. Der Bulldoggen-Rüde wurde bereits wenige Wochen nach seiner Geburt in die Schweiz transportiert. Vorerst freuten sich alle über das neue Familienmitglied. Doch bereits nach wenigen Tagen erkrankte Max schwer. Weil er stark Durchfall hatte und sich mehrfach übergeben musste, wurde er stationär in einer Klinik behandelt. «Die behandelnde Tierärztin ist erschrocken über den besorgniserregenden Zustand des Hundes», schreibt die Kapo Bern in ihrem Blog. Für Tier und Halterin beginnt eine Odyssee.