Saudi-Arabien : Der weltweit grösste Ölexporteur will bis 2060 klimaneutral sein

Das Königreich Saudi-Arabien hat sich ein hohes Ziel gesteckt. Das arabische Land strebt in knapp 40 Jahren Klimaneutralität an.

Der Kronprinz Saudi-Arabiens Mohammed bin Salman erklärte am Samstag in einer aufgezeichneten Rede, sein Land wolle «bis 2060» rechnerisch keine zusätzlichen Treibhausgase mehr produzieren.

Der Kronprinz kündigte auch an, dass sich sein Land einer Initiative von EU und USA zur Reduktion der Methan-Emissionen anschliessen wolle.

Kronprinz Mohammed kündigte am Samstag auch neue «Initiativen im Energiesektor» an.

Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman erklärte am Samstag in einer aufgezeichneten Rede, sein Land wolle «bis 2060» rechnerisch keine zusätzlichen Treibhausgase mehr produzieren. Möglich sein soll das durch den «Ansatz einer Kreislaufwirtschaft für Kohlenstoff». Der Kronprinz machte die Ankündigung wenige Tage, bevor der Weltklimagipfel beginnt.

Kronprinz Mohammed kündigte am Samstag auch neue «Initiativen im Energiesektor» an, welche die CO2-Emissionen bis 2030 um 278 Millionen Tonnen jährlich reduzieren sollen. Damit «verdoppelt» Saudi-Arabien seinen Beitrag zum Klimaschutz, erklärte er. Das Land gehört zu den grössten Treibhausgas-Verursachern der Welt.

Saudi-Arabien möchte Milliarden Bäume pflanzen

Erst im März hatte der Kronprinz einen Klimaschutzplan vorgestellt, der unter anderem die Anpflanzung von Milliarden Bäumen in den kommenden Jahrzehnten vorsieht. Am Samstag sagte der Kronprinz, dass in der ersten Phase mehr als 450 Millionen Bäume gepflanzt und acht Millionen Hektar geschädigtes Land wiederhergestellt werden sollen. Saudi-Arabien erklärte ausserdem, dass es neue «Schutzgebiete» ausweisen werde.