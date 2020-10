«Deutschland sucht den Superstar»Michael Wendler schmeisst bei DSDS hin

Schlagersänger Michael Wendler (48) beendet seine Tätigkeit als Juror von DSDS per sofort. Erst vor zwei Monaten wurde der Wendler als neuer Juror bei «Deutschland sucht den Superstar» bekanntgegeben. Auf Instagram sagt er: «Ich werde mit sofortiger Wirkung an der Teilnahme an der DSDS-Show als Juror ausscheiden.»