Ferndiagnose : Der Westen hat laut Russland eine «massive antirussische Psychose»

Zwischen Moskau und einer Reihe westlicher Staaten gab es in den letzten Jahren grosse Anspannungen. Das liege an einer «massiven antirussischen Psychose», sagt nun Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Der Kreml hat angesichts seiner vielen internationalen Konflikte eine «massive antirussische Psychose» in zahlreichen Staaten beklagt. «Zwischen Moskau und einer Reihe von Staaten tritt in letzter Zeit eine gewisse Anspannung auf», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Staatsagentur Tass zufolge am Dienstag.