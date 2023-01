Temperaturen bleiben unter 0 – Minus 53 Grad in Nordchina

Winterwetter : Der «Wind-Chill-Faktor» lässt die Schweiz noch mehr bibbern

In der Schweiz bleibt es zum Wochenstart kühl und bewölkt, nur vereinzelt klettert das Thermometer über die Null-Grad-Grenze. Die tiefste Temperatur wurde am Montag mit minus 15 Grad in St. Moritz gemessen, in Zermatt gab es minus 13 Grad und in Sitten bis zu minus elf Grad. Auch in den grösseren Städten bleibt es kalt: In St. Gallen bleiben die Temperaturen ganztags im Minusbereich, in Bern und Luzern steigt das Thermometer nicht über null Grad, in Zürich wird es maximal ein Grad und in Basel bis zu zwei Grad. Wärmere Temperaturen sind auch im Verlauf der Woche nicht in Sicht.