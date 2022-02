Kein Rennen am Samstag – Olympia-Teamevent abgesagt! Alles bläst es weg, Wind ist viel zu stark

Der Wind ist einfach zu stark und lässt unter keinen fairen Bedingungen ein Rennen zu. Aus diesem Grund entschied die Jury kur vor 5 Uhr (Schweizer Zeit), dass der Olympia-Teamevent an diesem Samstag nicht stattfindet. Er wurde abgesagt.

Wann er stattdessen stattfindet, wird derzeit diskutiert und demnächst kommuniziert. Am Sonntag? Vielleicht. Das Problem: Ein Teil der Sportlerinnen und Sportler haben bereits einen fixen Flug, der in der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) ist. Die Betroffenen müssten diesen umbuchen. Oder wird der Teamevent gar ganz abgesagt? Für das Schweizer Team wäre dies bitter.

So wurden die Schweizerinnen und Schweizer 2018 in Pyeongchang Olympiasieger. Zudem triumphierte das Swiss-Ski-Team 2019 an der WM in Are. 2021 schnappte sich das norwegische Team den WM-Titel. Für die Schweiz an den Start gegangen wären am Samstag Andrea Ellenberger, Wendy Holdener, Camille Rast, Luca Aerni, Gino Caviezel und Justin Murisier.