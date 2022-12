Jetzt kommt der Winter – erste Strassen schon schneebedeckt

Am Sonntag hat es südlich der Alpen heftig geschneit. In der neuen Woche präsentieren sich erste Strassen deshalb bereits schneebedeckt.

Am Sonntag hat es in den Bergen bereits heftig geschneit, und dieser Trend dürfte sich diese Woche noch fortsetzen. «In den vergangenen 48 Stunden sind in den südlichen Alpen verbreitet 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee gefallen», so Roger Perret von Meteonews gegenüber 20 Minuten. Der frische Schnee macht sich auch im Verkehr bemerkbar.