Quarantäne missachtet

«Der Wirt hat das nicht mit Absicht gemacht»

In Grenchen wurde eine Bar geschlossen. Der Wirt M.P. hatte sich trotz Quarantäne-Anordnung in der Bar befunden.

In Grenchen SO ist eine Bar geschlossen worden, nachdem sich dort eine Person aufhielt, die ihre Quarantäne missachtete. Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich bei dem Lokal um die Baracoa Bar. Wirt M.P.* schreibt auf Facebook: «Ich habe nur die Kasse gemacht und keine Kunden bedient.» Er sei erst spät dort eingetroffen, weil er dachte, es sei niemand mehr vor Ort. Für sein Verhalten erntet P. Kritik von einem Gastro-Kollegen. Ein Wirt, der sein Lokal in unmittelbarer Nähe des Baracoas hat, sagt dazu: «Das ist absolut unverantwortlich. So etwas verstehe ich nicht. Das käme mir nie in den Sinn.»