Was ist denn mit den Schweden los? Die Eishockey-Stars aus dem hohen Norden verlieren an der Hockey-WM zum zweiten Mal hintereinander. Der Gruppengegner der Schweizer Nati verliert nach der Auftakt-Niederlage gegen Dänemark (3:4) nun auch gegen Weissrussland mit 0:1. Die Niederlage, sie ist verdient. Zu wenig zwingend waren die Schweden. Die Schweiz spielt am Dienstag um 19.15 Uhr gegen Schweden. Kassieren die Nordeuropäer dann die dritte Niederlage hintereinander? Aus Schweizer Sicht wäre das zu hoffen.