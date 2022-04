Presseschau zur Wahl in Frankreich: «Vier von zehn wollten eine Neo-Faschistin als Präsidentin»

Emmanuel Macron bleibt französischer Staatspräsident. Der 44-jährige Amtsinhaber eroberte in der Stichwahl gegen seine rechtspopulistische Rivalin Marine Le Pen am Sonntag 58,55 Prozent der Stimmen, wie das Innenministerium nach Auszählung aller Stimmzettel in der Nacht zum Montag mitteilte. Le Pen kam auf 41,45 Prozent. Sie räumte bereits kurz nach Schliessung der Wahllokale ihre Niederlage ein. In weiten Teilen Europas war das Aufatmen gross, zahlreiche Spitzenpolitiker gratulierten Macron zum Wahlsieg. So auch der Präsident der Ukraine, Wolodimir Selenski, der Macron als wahren Freund seines Landes bezeichnet.