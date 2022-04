«Wir sind darauf angewiesen!»: Der Zentralschweiz gehen die Blutreserven aus

Spendezahlen noch nicht auf Niveau vor Corona

«Kritisch sind jene Blutgruppen mit negativem Rhesusfaktor», sagt Claus Werle, Leiter Blutspendemanagement beim Blutspendedienst Zentralschweiz. Diese Blutgruppen kommen in der Bevölkerung nur wenig vor. Gleichzeitig ist dieses Blut mit mehr Blutgruppen kompatibel als jene mit positivem Rhesusfaktor (siehe Box). Es komme hie und da vor, dass die Bestände bei diesen Gruppen in kritische Bereiche geraten. Die Vorräte unterliegen jedoch ständigen Schwankungen. Auch über die Ostertage dürften nun weniger Blutspenden eingehen.

Es braucht regelmässig Spenden

Die Blutreserven gehen der Zentralschweiz aber nicht aus: «Wir haben notfalls die Möglichkeit, auf Blutreserven anderer Regionen zurückzugreifen», sagt Werle. Trotzdem sagt er: «Wir sind darauf angewiesen, dass wir jetzt Spenden bekommen. Deshalb organisieren wir auch immer wieder Blutspendeaktionen in Gemeinden.» Zudem ist der Blutspendedienst auch an den Luga-Wochenenden vertreten: Jeweils von Freitag bis Sonntag kann man dort Blut spenden.

Auch gebe es immer wieder Aktionen bei Firmen, das sei aber auch immer mit einem grösseren Aufwand verbunden. Hinzu kommt: Bei solchen Aktionen steigen die Blutreserven jeweils stark an. Schwierig dabei ist jedoch, dass Blut nach sechs Wochen nicht mehr brauchbar ist. Dementsprechend sinken die Bestände sechs Wochen nach einer Blutspendeaktion in einer Firma wieder. «Deswegen sind wir darauf angewiesen, dass wir in unseren Zentren regelmässig Personen Blut spenden. So wird die Menge der Spenden besser verteilt», so Werle.