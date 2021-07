8 Artisten positiv getestet - «Der Zirkus steht vor einem Scherbenhaufen»

Am Freitag wurden acht Mitglieder des Basler Jugend Circus Basilisk (JCB) positiv auf Corona getestet.

«Der abrupte Abbruch schmerzt sehr», heisst es in der Medienmitteilung des Jugendzirkus Basilisk, die in der Nacht auf Montag versandt wurde. Nach nur acht Vorstellungen musste der Basler Nachwuchszirkus seine Tournee am Freitag vorzeitig abbrechen, nachdem mehrere der Jungartistinnen und -artisten positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Wie der Zirkus mitteilte, wurde nun im engen Austausch mit den Behörden für alle 53 Kinder eine zehntägige Quarantäne angeordnet.