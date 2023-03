Kanton Nidwalden: Busse für zwei illegale Radar-Warngeräte

Er bestellte im November 2022 nämlich ein Warngerät per Amazon. Es kostet rund 42 Franken und zeigt laut Hersteller mit einem «visuellen Signal» (sprich: es blinkt) und einer «akustischen Warnung» vor Geschwindigkeitsmessungen auf der Strasse an.

Er bestellte im November 2022 nämlich ein Warngerät per Amazon. Es kostet rund 42 Franken und zeigt laut Hersteller mit einem «visuellen Signal» (sprich: es blinkt) und einer «akustischen Warnung» vor Geschwindigkeitsmessungen auf der Strasse an. Dabei bezieht es die Daten direkt von der Community, die die Standorte melden kann. Gemäss Hersteller soll das Gerät «deine Sicherheit im Strassenverkehr erhöhen.»

Radarwarngeräte: Zoll schnappt zweimal zu

Kurios: Der Mann beliess es nicht bei der einen Bestellung. Auf dem Weg in die Schweiz wurde das Paket nämlich an der Grenze in Buchs SG durch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg) festgestellt. Das war sechs Tage, nachdem er den Radarwarner geordert hatte. Knapp zwei Wochen später versuchte er es noch einmal. Auch da blieb er erfolglos. Mitte Dezember schnappte das Bazg erneut zu, dieses Mal in Bioggio TI.