Dank Einkaufsmöglichkeiten: Der Zürcher HB ist der beste Bahnhof Europas

Knapp dahinter folgen die Bahnhöfe in Frankfurt, München und Berlin.

Der US-amerikanische Verbraucherverband Consumer Choice Center nahm für seinen jährlichen «European Railway Station Index» die 50 grössten Bahnhöfe Europas unter die Lupe . Im neu veröffentlichten Schlussbericht hat sich der Hauptbahnhof Zürich mit 93 von 108 möglichen Punkten den Spitzenplatz geschnappt – knapp vor den Hauptbahnhöfen in Frankfurt, München oder Berlin.

SBB freut sich über das Resultat

Gepunktet hat der Zürcher Hauptbahnhof vor allem mit seinen Einkaufsmöglichkeiten, sagt Studienautorin Maria Chaplia. «Auch wenn der Bahnhof nicht die meisten internationalen und nationalen Ziele hat, so bietet er doch eine grosse Anzahl an Geschäften, Kiosken, Restaurants und Imbissbuden, aus denen die Reisenden auswählen können.»

Der Index soll sowohl Reisenden als auch den Betreibern Aufschluss darüber geben, wer den Fahrgästen am besten entgegenkommt, sagt Chaplia. «Angesichts der ukrainischen Flüchtlinge, die in Europa Sicherheit suchen, kann es ausserdem lebensrettend sein, dass in Bahnhöfen wichtige Dienstleistungen – etwa gratis Wifi, Zugang für Rollstuhlfahrende und die Verfügbarkeit von Geschäften und Kiosken – angeboten werden.»