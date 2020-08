Rücktritt gefordert

Die Stadtzürcher CVP fordert den Rücktritt von Stadträtin Karin Rykart, wie der «Tages-Anzeiger» am Freitag berichtete. In einer Mitteilung schreibt die Partei: «Inhaltlich unterstützt die CVP den ‹Marsch fürs Leben› in keiner Weise und distanziert sich in aller Form von dessen Anliegen.» Jedoch fordert die Partei, dass das Demonstrationsrecht als Grundpfeiler des Rechts auf Meinungsäusserungsfreiheit in jedem Fall für alle gleich anzuwenden sei. Weiter heisst es: «Die CVP Stadt Zürich hält einen Rücktritt von Stadträtin Karin Rykart für überfällig. Je früher, desto besser.»