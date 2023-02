Zug: Kantonsräte fordern mehr Geld für Sitzungen

1 / 3 Bald könnte es mehr Sitzungsgelder für den Kantonsrat Zug geben – dies wird in einer Motion des Rates gefordert. Screenshot Youtube/Kanton Zug Gestellt wurde die Motion von Heinz Achermann und seinen Kolleginnen und Kollegen. «Die Kosten sowie der Aufwand müssen ins Verhältnis gesetzt werden. Politische Arbeit muss für jeden und jede ermöglicht werden.» huenenberg.die-mitte.ch Die Regierung hat den Vorstoss entgegengenommen und «das Problem wird sehr ernst genommen, was schön ist», so Kantonsratsmitglied Ronahi Yener. Ronahi Yener

Darum gehts Fraktionen und Mitglieder des Zuger Kantonsrats sollen in Zukunft besser finanziell entschädigt werden.

Der Kantonsrat hat dazu eine Motion eingereicht.

Die Vergütungen im Kanton Zug liegen weit unter dem Durchschnitt, im Vergleich zu den weiteren Kantonen in der Schweiz

Mitglieder des Kantonsrats, welche die Motion einreichten, erzählen, wie es dazu kam und Begründen ihren Vorstoss.

Ein Mitglied veröffentlichte sogar seinen Lohnausweis.

«Die Entschädigung für den Kantonsrat und die Fraktionen ist in die Jahre gekommen», sagt Heinz Achermann (Mitte), Mitglied des Kantonsrats. Die Erlasse über die Entschädigungen sind in den Jahren 1976 und 1994 aufgesetzt worden. In den 2000er-Jahren wurden sie angepasst – zeitgemäss sind sie laut Achermann jedoch nicht.

Auf dem 17. Platz im Kantonsranking

In einer Motion verlangen nun Mitglieder der Mitte, der FDP und der SP, dass Fraktionen mit neu 10’000 Franken pro Jahr entschädigt werden sollen, anstatt wie bisher mit 2500 Franken. Für parlamentarische Tätigkeiten soll eine Grundentschädigung von 6000 Franken und für Kantonsratssitzungen neu eine Pauschale von 500 Franken anstatt 214.10 Franken ausgezahlt werden.

Begründet wird der Vorstoss damit, dass die Entschädigungen bescheiden im Vergleich zu anderen Kantonen sind. Der Durchschnitt der Gesamtentschädigung pro Kantonsratsmitglied in Zug lag in den letzten drei Jahren bei 7223 Franken, die Bandbreite aller Kantone reicht von 2073 in Appenzell Innerrhoden bis zu 37’069 Franken in Genf. Der finanzielle Aspekt soll neben zeitlichem Einsatz und politischen Erfahrungen nicht untergehen, so die Parteien. Der Erwerbsausfall soll entschädigt und mit Pauschalen Aufwände verringert werden.

«Die Vorlagen sind stark veraltet»

Achermann sagt: «Wir rechneten unsere Stunden im Kantonsrat ab und merkten, dass es einfacher funktionieren muss. Daher führten wir eine Standortbestimmung durch und stellten fest, dass die Entschädigungen schon lange nicht mehr auf dem neusten Stand sind.»

Ronahi Yener (SP), ebenfalls Mitglied des Kantonsrats, fügt hinzu: «Der Zugang zur Politik muss für alle möglich sein, dabei darf es auf keinen Fall ein finanzielles Hindernis geben. Jeder und jede soll sich ein Amt leisten können. Zudem sind lange nicht alle Arbeitgebenden so flexibel, dass man sich nebenbei politisch engagieren kann. Das ist vor allem auch für Familien mit Kindern problematisch.»

Lohnausweis veröffentlicht

Erst kürzlich äusserte sich Ronahi Yener in einem Linkedin Post dazu. In ihrem Beitrag veröffentlichte sie ihren Lohnausweis von letztem Jahr und löste damit eine rege Diskussion in den Kommentaren aus.

«Politik sollte man nicht des Geldes wegen machen, das ist klar. Wenn das Geld aber zu einem Hindernis wird, führt dies dazu, dass sich im Parlament nur noch Menschen mit ähnlichen beruflichen und akademischen Hintergründen (…) gegenüberstehen. So kann das Parlament kein Abbild der Bevölkerung sein.» Ronahi Yener auf LinkedIn

Dass der Vorstoss angenommen wird, denken beide Kantonsratsmitglieder. «Ohne Disskussion wird dies aber nicht über die Bühne gehen», so Yener.

