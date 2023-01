Altdorf im Kanton Uri liefert den nächsten Temperaturrekord

An Silvester wurden an mehreren Orten Temperaturen über 20 Grad erreicht. In Uri fiel in der Nacht auf Montag der nächste Rekord – noch nie war es in der Nacht durchgehend so warm.

1 / 2 In der Nacht auf Dienstag sank das Thermometer in Altdorf UR zu keiner Zeit unter 16 Grad. Diese Grafik zeigt die schweizweiten Temperaturen am Montag um 5.30 Uhr an. MeteoNews Auch für den Tag erwartet Meteonews wieder milde Temperaturen, lokal könnte erneut die 20-Grad-Marke fallen. MeteoNews

Darum gehts Das äusserst milde Wetter führt in der Schweiz reihenweise zu Temperaturrekorden.

Nicht nur bei den Maximaltemperaturen gibt es zahlreiche neue Höchstwerte, auch die nächtlichen Minimalwerte waren noch nie so hoch.

In Altdorf UR sank das Thermometer in der Nacht auf Montag nicht unter 16,1 Grad.

Das äusserst milde Wetter bringt der Schweiz am zweiten Jahrestag einen weiteren Temperaturrekord. So fiel in Altdorf im Kanton Uri das Thermometer während der ganzen Nacht nicht unter 16,1 Grad. Der bisherige Rekord lag bei 14,5 Grad vom 6. Januar 2013 in Locarno-Monti.

Grund für die milde Nacht in Altdorf war der durchgehende Föhn. Auch zahlreiche andere Orte vermeldeten sehr hohe Temperaturminima, also die niedrigste nächtlich gemessene Temperatur. So sank in Oberriet im Kanton St. Gallen das Thermometer nicht unter 15,6 Grad, in St. Chrischona BS wurden minimal 14,4 Grad gemessen und im liechtensteinischen Vaduz 14,2 Grad.

Erst am Dienstag sinken die Temperaturen

Bereits am ersten Tag des Jahres vielen die Temperaturrekorde reihenweise: An zwölf Mess-Stellen wurden neue Tagesrekorde für Höchsttemperaturen aufgestellt, an einigen Orten war der 1. Januar 2023 gar der wärmste je gemessene Januartag. Auch die bisherigen Temperaturminima wurden an elf Orten durchbrochen. Ähnlich ging es bereits an Silvester zu und her: So wurde in Delsberg JU der bisherige Temperaturrekord um mehr als vier Grad überschritten. Auch für den Montag erwartet «MeteoNews» erneut lokale Höchsttemperaturen gegen 20 Grad, erst am Dienstag wird es spürbar kälter werden.