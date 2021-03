Die nächsten Lockerungen am 22. März sind an strenge epidemiologische Richtwerte geknüpft. Wegen stagnierender Zahlen ist derzeit nur eines von vier Kriterien klar erfüllt.

1 / 9 Einkaufen ist nach dem Shutdown wieder möglich – weitere Lockerungen sind ungewiss. 20min/Marco Zangger Seit Montag dürfen Geschäfte wieder öffnen. Über weitere Lockerungen entscheidet der Bundesrat am 19. März. 20min/Taddeo Cerletti Der Bundesrat will eine Lockerung in Etappen. Vorgeschlagen für den 22. März ist etwa, dass die Homeoffice-Pflicht aufgehoben wird und zumindest die Restaurant-Terrassen wieder aufgehen. REUTERS

Darum gehts Der Bundesrat entscheidet am 19. März über weitere Lockerungen.

Zurzeit ist allerdings nur einer der vier Richtwerte erfüllt, von denen der Bundesrat weitere Lockerungen abhängig macht.

Weitere Öffnungen im März dürften schwierig werden, meint deshalb ein Infektiologe.

Der Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes glaubt hingegen, dass man sich nicht allein an den Richtwerten orientieren dürfe.

Seit Montag sind die Geschäfte wieder offen und und vor allem Jugendliche haben mehr Freiheiten. Weitere Lockerungen sollen bald folgen. Am 22. März könnte etwa die Homeoffice-Pflicht fallen, Sport in Innenräumen wieder erlaubt werden und zumindest die Restaurant-Terrassen könnten wieder aufgehen. Seinen Entscheid fällt der Bundesrat am 19. März. Die nächste Etappe macht er allerdings von vier strengen Richtwerten abhängig, aufgrund derer er eine Gesamtbeurteilung der Corona-Lage vornimmt:

1. Positivitätsrate unter fünf Prozent

Noch Anfangs Januar verzeichnete die Schweiz eine Positivitätsrate von über 15 Prozent. Diese hat seither stark abgenommen, hat zuletzt aber stagniert und sogar wieder leicht angezogen. Gemäss aktuellen Daten des Bundesamts für Gesundheit beträgt die durchschnittliche Positivitätsrate von letzter Woche 5,3 Prozent. Damit sind die Vorgaben des Bundesrates derzeit nicht erfüllt.

2. Weniger als 250 Covid-Patienten auf der Intensivstation

Hier sieht es derzeit gut aus: Momentan befinden sich schweizweit 179 Covid-Patienten auf der Intensivstation. Dazu kommt, dass immer mehr Personen geimpft werden. Voll geimpft sind bereits 220’000 Personen. Das entlastet die Intensivplätze, da geimpfte Personen mehrheitlich vor schweren Krankheitsverläufen geschützt sind.

3. Durchschnittlicher R-Wert unter 1.

Der neueste R-Wert der letzten sieben Tage für die Schweiz beträgt 1,06 und erfüllt damit die Richtwerte des Bundesrates nicht. Der R-Wert muss allerdings mit Vorsicht betrachtet werden. Aufgrund von nachgeliefertem Datenmaterial kann ein bereits veröffentlichter R-Wert nachträglich aktualisiert werden.

4. Inzidenz nicht höher als am 1. März

In den letzten 14 Tagen wurden von 100’000 Personen rund 148 positiv auf Corona getestet – die 14-Tages-Inzidenz am 1. März betrug 147,52. Diese Zahl nahm seit Mitte Dezember kontinuierlich ab, stagnierte zuletzt aber. Mit der immer weiteren Verbreitung der ansteckenderen Mutationen und dem ersten Lockerungen könnte es möglich sein, dass die Inzidenz am 17. März wieder höher ist als noch am 1. März.

Derzeit verfehlt die Schweiz also drei von vier Zielen. Für Infektiologe Christian Garzoni vom Moncucco-Spital Lugano ist darum schon heute klar: Die Schweiz wird sehr wahrscheinlich nicht alle Kriterien erfüllen. «Wenn die Verbreitung der Mutationen weiter zunimmt, was gut möglich sein wird, werden Öffnungen aus epidemiologischer Sicht sicher schwierig sein.» Man habe zwar eine Positivitätsrate und eine Auslastung der Intensivstationen, die zuversichtlich stimme. «Der R-Wert ist aber der Knackpunkt, er nimmt in der Schweiz wieder zu. Und auch die Inzidenz ist problematisch, denn sie nimmt zu oder ist höchstens stabil, wird aber nicht abnehmen.»

In vielen Nachbarländern sehe man derzeit wieder eine Zunahme der Fälle, sagt Garzoni. «Man muss jetzt wirklich vorsichtig sein. Wir kommen gerade erst aus der zweiten Welle und zum Beispiel in Italien sieht man, dass die Fallzahlen nach der zweiten Welle wieder zugenommen haben.» Es sei gut, dass man an Öffnungen denkt, man müsse aber die epidemiologische Lage klar beobachten.

Gewerbe will sich an Impfzahlen orientieren

Die epidemiologische Sicht werde überschätzt, sagt hingegen der Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes, Hans-Ulrich Bigler. «Für die Vorgehensweise des Bundesrates mit den etappenweisen Lockerungen habe ich kein Verständnis. Wir sehen ja, dass diese Strategie nicht funktioniert.» Bigler setzt dabei auf die Impfzahlen zur Orientierung. «Es soll alles daran gesetzt werden, dass geimpft, getestet und getraced wird. Mit mehr Impfungen und richtigen Schutzkonzepten könnte man schnell in die zweite Lockerungsetappe und noch weiter gehen.»

Möglich ist auch, dass das Parlament eingreift und dem Bundesrat eine Öffnung der Restaurants und Freizeitbetriebe vorschreibt: So berät der Nationalrat kommende Woche über einen entsprechenden Antrag bürgerlicher Politiker.