Herisau AR: Drei Raubüberfälle in einer Woche – Räuber gefasst

Zwischen dem 13. und 22. Oktober kam es in Herisau AR zu drei Raubüberfällen. Ein maskierter Mann überfiel am Donnerstag 13. Oktober einen Tankstellenshop in Herisau und forderte mit vorgehaltenem Messer Bargeld. Nur eine Woche später, am Samstag 22. Oktober, forderte ein maskierter Mann in einer Filiale einer Detailhandelskette kurz nach Ladenöffnung mit einem Messer in der Hand Bargeld.