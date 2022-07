Fussball: Derbys, Fans und Winterpause – so speziell wird die Super-League-Saison

Die Anti-Highlights der letzten Saison in der Super League. Blue/20min

Darum gehts

Kein direkter Absteiger

Die neue Saison wird vielerorts auch als Übergangssaison bezeichnet. Ab der Spielzeit 2023/2024 werden nämlich zwölf Teams in der höchsten Spielklasse der Schweiz agieren. Das bedeutet auch, dass es in der kommenden Saison keinen direkten Absteiger geben wird und die beiden bestplatzierten Challenge-League-Clubs direkt aufsteigen. Das Tabellenschlusslicht muss dann in die Relegation – gegen das drittbeste Team aus der Challenge League.

Viele Zürcher Derbys

Winterthur, FCZ und GC – gleich drei Zürcher Teams wollen in dieser Saison für Aufsehen sorgen. Viermal wird jeweils gegeneinander gespielt. Das bedeutet: Zwölf Zürcher Derbys wird es geben. Besonders die Schützenwiese wird ein Highlight für die Fans sein. Das Kult-Stadion dürfte wohl in allen 18 Partien ausverkauft sein. Ca. 8400 Plätze bietet die Arena.

Lange Winterpause

Die Winter-WM steht an. Am 21. November beginnt in Katar die Weltmeisterschaft. Diese dauert bis kurz vor Weihnachten an. Dadurch dauert die Winterpause in diesem Jahr besonders lange. Vom 3. November bis zum 21. Januar wird in der Super League also nicht Fussball gespielt.

Wer wird Schweizer Meister? YB Basel FC Zürich Lugano St. Gallen Ein anderes Team

3 Spitzenteams mit neuen Trainern

Ein Novum in diesem Jahr – die drei besten Teams der vergangenen Saison haben einen neuen Trainer. Beim FCZ übernimmt Franco Foda die Arbeit von Erfolgstrainer André Breitenreiter. Bei YB übernimmt der ehemalige FCB-Coach Raphael Wicky und beim FCB ist Alex Frei neu an der Seitenlinie verantwortlich. Durch den Wechsel von Frei zu Basel hat auch Winterthur einen neuen Trainer. Bruno Berner wird neu die Geschicke des Aufsteigers lenken.

Mehr Europacup-Plätze

Aufgrund der guten Resultate in den letzten Jahren hat die Schweiz einen weiteren Europacup-Platz erspielt. Doch nicht nur das: Gleich zwei Teams könnten in einem Jahr in der Champions-League-Quali um den Einzug in die Königsklasse spielen. Der Cupsieger wird ausserdem in der Qualifikation für die Europa League antreten. Dazu gibt es zwei Plätze in der Conference League.

Fan-Andrang

Bereits am ersten Spieltag wird es wohl zwei ausverkaufte Stadien geben. Die Schützenwiese und das Berner Wankdorf. YB hat trotz der vergangenen Saison schon 19’000 Saison-Abos verkauft. Winterthur musste den Billett-Verkauf bei 4000 Fans stoppen. Knapp 9000 Zuschauern bietet das Stadion einen Platz. Auch der Hype beim Meister aus Zürich ist gross. Die Fans standen für ein Saisonbillett Schlange. Die Südkurve und ein weiterer Sektor sind bereits voll. Anfang April wurde ein Zuschauerrekord geknackt. Über 100’000 Zuschauer wohnten einer Super-League-Runde bei. Dieser Rekord kann in dieser Spielzeit durchaus wieder verbessert werden.

Luzern mit verrücktem Auftakt

Nach drei Spieltagen hat Luzern erst eine Partie absolviert. Der Grund: Rasenprobleme. In der Swisspor-Arena ist der neue Rasen für die erste Runde vom 16./17. Juli noch nicht bereit. Die Swiss Football League schreibt: «Auch die ursprünglich für Sonntag, 31. Juli 2022, angesetzte Partie gegen Basel kann nicht wie geplant stattfinden, weil am gleichen Tag in Luzern eine Veranstaltung stattfindet, was die Durchführung des Spiels verunmöglicht.»