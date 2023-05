Super League: Der FCZ trifft am Sonntag auf GC

1 / 5 Amir Abrashi liebt die Derbys. Andy Mueller/freshfocus Auch für Blerim Dzemaili sind sie besonders wichtig. Daniela Frutiger/freshfocus Am Sonntag wird er sein letztes Derby absolvieren. Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts Mit Blerim Dzemaili verlässt ein grosser Schweizer Fussballer die Bühne.

Zuvor trifft die FCZ-Ikone aber noch im Derby auf GC.

Dort wartet mit Amir Abrashi ein weiterer Akteur, der viel Liebe für seinen Club hat.

Es ist das letzte direkte Hurra von zwei Zürcher Vereinsikonen. Am Sonntag um 16.30 Uhr treffen im Zürcher Letzigrund Blerim Dzemaili (FCZ) und Amir Abrashi (GC) aufeinander. Während GC-Captain Abrashi weiter seine Fussballschuhe für die Hoppers schnüren wird, gab Blerim Dzemaili unter der Woche seinen Abschied bekannt.

Die beiden vereint mehr als nur die Liebe zu ihrem Zürcher Club. Beide absolvierten aktuell auch genau 200 Partien für ihren Herzensverein. Das Derby wird für beide das 201. Club-Spiel sein. Angesprochen auf die gemeinsame Beziehung, sagt Abrashi gegenüber 20 Minuten: «Wir sprechen miteinander, ich trinke aber nicht jeden Tag einen Kaffee mit ihm.» Es sei aber total professionell.

«Derbys sind alles für mich»

Der GC-Terrier will Dzemaili zum Abschied aber keinen Derbysieg gönnen. «Sie haben mir das erste Derby nach meiner Rückkehr versaut, jetzt will ich es dem FCZ zurückgeben. Ich habe noch eine Rechnung offen.» Für Abrashi sind die Derbys die wichtigsten Spiele im Jahr. Seit seiner Kindheit brennt ihn ihm die Leidenschaft für GC. «Derbys sind alles für mich. Diese Niederlagen haben am meisten in meiner Karriere geschmerzt. Man will die Nummer 1 der Stadt sein», hält er fest. Auch deshalb macht ihn die 200-Spiele-Marke extrem stolz. «Es ist nicht selbstverständlich. Man muss vieles erarbeiten und vieles stimmen», erklärt der 33-Jährige.

Wer gewinnt das letzte Zürcher Derby der Saison? GC! FCZ! Es gibt keinen Sieger!

Von der Tabellensituation ist GC aktuell die Nummer 1 der Stadt. In der direkten Bilanz der Saison ist es noch ausgeglichen. Beide Teams gewannen einmal und dazu gab es ein Remis. Am Sonntag kann der FCZ den Klassenerhalt im Derby klarmachen und mit einem Sieg sogar wieder an den internationalen Plätzen schnuppern, auch wenn andere Teams wohl die besseren Karten haben.

GC gehört zu diesen Teams und belegt den letzten Europacup-Platz. Mit dem FC Basel, St. Gallen und eben dem FCZ trifft man auf alle Verfolger noch im Direktduell. Doch über Europa will der albanische Nationalspieler Abrashi nicht sprechen. «Dieses Wort nehme ich nicht in den Mund. Als ich es das letzte Mal gemacht habe, gabs gleich eine Niederlage.» Man wolle nun Spiel für Spiel schauen und möglichst viele Punkte holen. Und Abrashi fügt an: «Im Derby geht es sowieso um so viel mehr.»

