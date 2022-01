Omikron-Durchseuchung – «Derzeit kommen wohl täglich Tausende Long-Covid-Fälle dazu»

Finnlands Regierung warnt vor Long Covid

In der Schweiz ist Long Covid in der Politik bisher noch kaum Thema. In anderen Ländern aber wird das Thema aufgrund von Omikron immer aktueller: «Es besteht die Gefahr, dass in Finnland die grösste oder eine der grössten neuen Gruppen chronischer Krankheiten entsteht und dass nicht nur zu viele Erwachsene, sondern schlimmstenfalls auch Kinder langfristig an Covid-19 leiden werden», sagte etwa die finnische Ministerin für Familienangelegenheiten und soziale Dienste Krista Kiuru in einer Medienkonferenz am Freitag, wie Reuters schreibt. Das finnische Expertengremium analysierte mehr als 4000 Studien und kam zum Schluss, dass bei jedem zweiten Erwachsenen und bei zwei Prozent der Kinder länger anhaltende Symptome im Zusammenhang mit Covid-19 auftreten könnten.