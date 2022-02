Eiskunstlauf-Expertin – Des Dopings beschuldigte 15-Jährige «wurde im Stich gelassen»

War die 15-jährige Olympiasiegerin Kamila Walijewa bei ihrem Erfolg im Teamwettbewerb gedopt oder nicht? Darüber rätselt die Eiskunstlauf-Welt. Offenbar war die Russin bereits Ende Dezember positiv getestet worden . Begonnen hatte der Wirbel um die 15-Jährige in Peking, als die Olympia-Macher die eigentlich für Dienstag geplante Medaillen-Zeremonie für den Team-Wettbewerb ohne Angabe weiterer Gründe absagten.

Nun äusserte sich zu diesem delikaten Thema auch Sarah van Berkel. Die ehemalige Schweizer Spitzen-Eiskunstläuferin kommentiert die Olympia-Events im Schweizer Fernsehen, nun meldete sie sich via Instagram zu Wort. Sie schreibt: «Es handelt sich bei Kamila Walijewa um ein erst 15! Jahre altes Mädchen, welches in meinen Augen von seinem ganzen Team im Stich gelassen wurde!! Natürlich trägt man auch in diesem Alter eine gewisse Verantwortung, doch man muss seinem Team vertrauen können.»