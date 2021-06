«Höchst ungewöhnlich» : Des Mordes angeklagter Mann befragt eigenen Sohn vor US-Gericht in Florida

Ein der Ermordung seiner Freundin und seiner Tochter angeklagter Mann durfte vor Gericht seinen eigenen Sohn befragen, der gegen ihn aussagt.

Sohn von ermittelnden Polizisten adoptiert

Vor dem Gericht in der Stadt Tampa erlaubte die Richterin Oneal, sich selbst zu verteidigen, nachdem er sich von seinen Anwälten getrennt hatte. Die Richterin war der Auffassung, dass er dazu geistig in der Lage und ausreichend gebildet ist. Oneal durfte deswegen diese Woche seinen per Video zugeschalteten Sohn befragen, der nach der Bluttat von einem in dem Fall ermittelnden Polizisten adoptiert worden war.