Im Winter : Deshalb droht der Schweiz ein Gas- und Strom-Engpass

Wegen des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen möglichen Gaslieferunterbrechungen sowie AKW-Problemen in Frankreich droht ein Strom- und Gas-Engpass in der Schweiz.

Strom-Lockdown und nicht geheizte Wohnungen: Ein Gas- und Strom-Engpass in der Schweiz ist ein realistisches Szenario. Grund dafür sind unter anderem der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen möglichen Gaslieferunterbrechungen in Europa. Die Schweiz importierte 2021 rund 43 Prozent ihres Gases indirekt aus Russland. Gekauft hat sie das Gas in Italien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Gibt es in diesen Ländern zu wenig Gas, kann das zu Engpässen in der Schweiz führen.