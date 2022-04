Deshalb ernährt Lewis Hamilton seinen Hund vegan und will Chelsea kaufen

1 / 4 Lewis Hamilton investiert viel in Zukunftstechnologien. Getty Images Ausserdem ist der Formel-1-Star seit mehreren Jahren Veganer. Getty Images Auch sein Hund wird vegan ernährt. REUTERS

Darum gehts Lewis Hamilton ist einer der besten Formel-1-Fahrer der Geschichte.

Er ist jedoch nicht nur auf, sondern auch neben der Rennstrecke ein Macher.

In einem Interview spricht der 37-Jährige über diverse Themen.

Lewis Hamilton ist siebenfacher Weltmeister. Gemeinsam mit Michael Schumacher ist er Rekordweltmeister. Eigentlich wollte er in dieser Formel-1-Saison erneut um den Titel kämpfen und zum alleinigen Spitzenreiter avancieren. In diesem Jahr fährt er allerdings der Spitze hinterher – wird wohl kaum um den Titel mitfahren können. Doch Lewis Hamilton ist viel mehr als ein Rennfahrer. Im Gespräch mit der «Bilanz» spricht er über seine Investitionen, seinen Lebensstil und vieles mehr. Wir zeigen euch die wichtigsten Punkte.

Über sein Interesse zum Kauf des FC Chelsea …

Vor Kurzem wurde bekannt, dass Hamilton gemeinsam mit Serena Williams Teil eines Konsortiums ist, das den FC Chelsea kaufen will. Hamilton meint: «Ich halte immer nach neuen Investmentmöglichkeiten Ausschau. Fussball ist der grösste Sport der Welt und Chelsea einer der grössten erfolgreichsten Clubs.» Dass er eigentlich Arsenal-Fan ist, stört ihn nicht: «Es gibt da eine Rivalität in der Familie. Meine Schwester ist grosser Arsenal-Fan und hat mich als Fünfjährigen dazu gedrängt, den Club zu unterstützten. Aber mein Onkel ist ein eingefleischter Blues-Fan, Chelsea hat also auch immer eine Rolle gespielt in meinem Leben.»

Seinen veganen Lebensstil …

Im Gespräch mit der Bilanz äussert er sich auch zu seiner Entscheidung, Veganer geworden zu sein. «Bis vor sechs Jahren wusste ich nicht viel über das Thema. Dann habe ich eine Veganerin getroffen. Sie zeigte mir Videos über Tierhaltung. Ich war entsetzt, ich konnte gar nicht glauben, was ich sah. Ich liebe Tiere, alles, was lebt. Und ich denke, keiner von uns hat das Recht, Leben zu nehmen», so Hamilton. Dazu käme der grosse ökologische Fussabdruck und seine Gesundheit. Der Brite weiter: «Seit ich vor sechs Jahren meine Ernährung umgestellt habe, habe ich fünf WM-Titel geholt. Ich habe mehr Muskeln als früher, bin fitter und stärker als je zuvor. Und ich habe ein gutes Gewissen.» Übrigens: Auch sein Hund wird ausschliesslich vegan gefüttert. Hamilton sagt: «Man muss sich natürlich von einem Tierarzt beraten lassen. Roscoe ist inzwischen neun Jahre alt, viel älter werden die wenigsten Hunde. Aber er rennt herum wie ein Welpe.»

Seine Investitionen und Vermögen …

Geld bedeutet für Hamilton eine verbesserte Lebensqualität für sich und seine Familie. Allerdings sagt er auch: «Geld kann auch die Wurzel allen Übels werden.» Über seinen Vermögensstand weiss der 37-Jährige Bescheid. Investiert hat er in eine vegane Burger-Kette, ein Modemagazin oder auch eine elektrische Rennsportserie. Für ihn ist die Gesundheit dabei ein elementares Thema. «Ich investiere viel in Zukunftstechnologien, die den Menschen und dem Planeten hoffentlich zugute kommen», so der Brite.

