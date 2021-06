Höhlensyndrom - Deshalb fürchten sich Menschen vor der Rückkehr zur Normalität

Die Sperrstunde für Restaurants und Bars wurde aufgehoben, private und öffentliche Treffen sind auch in grösseren Gruppen wieder erlaubt: Das Leben in der Schweiz kehrt langsam wieder zur Normalität zurück. Doch nicht alle können die neuen Freiheiten geniessen – bei vielen löst die Rückkehr Angst aus. Diese hat einen Namen: «Höhlensyndrom». Psychotherapeut François Gremaud erklärt, wie das Syndrom entsteht.

Was genau ist das Höhlensyndrom?Das Höhlensyndrom tritt meistens nach einer längeren Pause, in der Regel mehreren Wochen, mit kaum Kontakt zu Menschen, auf. Es ist an sich keine psychiatrische Diagnose, sondern eine Mischung aus verschiedenen Angstsymptomen, die bei der Konfrontation mit einer Rückkehr in eine bekannte Situation, ausgelöst werden. Vor der Coronakrise trat es auf, wenn jemand zum Beispiel lange alleine segeln war oder den Sommer allein auf einer Alp verbrachte. Mit der Coronakrise sind viele Personen gezwungen worden, isoliert zu leben, daher ist das Höhlensyndrom momentan sehr aktuell.