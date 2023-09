Deshalb fuhr Rad-Star Stefan Küng trotz Hirnerschütterung weiter

Im Zeitfahren bei der Rad-EM in den Niederlanden stürzte der Schweizer Stefan Küng schwer . Blutüberströmt und mit einem kaputten Helm beendete Küng das Rennen. Später wurde bekannt, dass er eine Hirnerschütterung, einen Jochbeinbruch und Frakturen an der Hand erlitt. Sein Team Groupama-FDJ teilte mit, dass Küngs Saison beendet sei.

Obwohl der Vorfall nun schon ein paar Tage her ist, sind die Diskussionen noch immer gross. Fans und Experten, wie etwa frühere Rad-Profis und Brian Cookson, Ex-Chef des Radsport-Weltverbands UCI, fragen sich etwa: Wie kam es, dass der 29-Jährige das Rennen beendete? Weshalb haben Nati-Trainer Edi Telser und Julien Pinot, die im Begleitfahrzeug sassen, ihn nicht an der Weiterfahrt gehindert?

Das sagt der Verband zum Vorfall

In diesem wählt der Verband klare Worte. «Im Nachhinein lässt sich festhalten, dass Stefan Küng dieses Rennen nicht zu Ende hätte fahren dürfen», sagt Patrick Müller. Der Leistungssportchef von Swiss Cycling hält jedoch fest, dass es im Nachhinein einfach sei, diese Feststellung zu machen, dass die Theorie in der Praxis kaum umsetzbar sei. «Es läuft alles innert kürzester Zeit ab. Der Athlet begibt sich nach dem Sturz reflexartig wieder auf das Velo. Es ist fast nicht möglich, ihn aufzuhalten. Kommt dazu, dass man den Athleten aus dem Begleitfahrzeug nur von hinten sieht und nicht abschätzen kann, wie gravierend die Verletzungen sind.»

«Betreuung durch die Ärzte war ausgezeichnet»

Für Müller jedoch ist klar, dass die Geschehnisse rund um den Sturz mit allen Beteiligten analysiert und intern aufgearbeitet werden müssen. Am Freitag wurde Küng mit der Rega in die Schweiz überführt. Die anschliessend vorgenommenen Abklärungen bestätigten die in den Niederlanden diagnostizierten Verletzungen. Küng wird am Montag im Kantonsspital St. Gallen an der Hand und am Jochbein operiert, laut Verbandsarzt Patrik Noack wird er sechs bis acht Wochen pausieren müssen.