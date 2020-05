App-Bug

Deshalb funktioniert Whatsapp auf deinem iPhone momentan nicht

Einige iPhone-Nutzer können gewisse Apps auf einmal nicht mehr öffnen. Um den Fehler zu beheben, ist ein umfassendes App-Update nötig.

Dazu wird ein Link geliefert, der zur App im App Store führt. Dort sieht der Nutzer allerdings, dass die App bereits heruntergeladen ist. Versucht man, bei der betroffenen App auf «Öffnen» zu klicken, resultiert auch dies in einer Fehlermeldung. Der Nutzer landet also in einer Endlosschleife von Fehlermeldungen.