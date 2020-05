Doch keine Pause

Deshalb haben Sofia Richie und Scott Disick sich getrennt

Sofia Richie (21) und Scott Disick (37) sollen sich endgültig getrennt haben. Scotts Psyche und seine enge Beziehung zu Ex-Frau Kourtney Kardashian könnten Auslöser dafür gewesen sein.

Ausserdem feierte er danach in Los Angeles mit Kourtneys Familie weiter, wobei dieses Bild entstand.

Vor kurzem postete Scott ein Bild von sich im Amangiri Resort, wo er sich mit seiner Ex-Frau Kourtney Kardashian (41) und seinen drei Kindern an seinem 37. Geburtstag eine Auszeit gönnte.

Scott Disick (37) und Sofia Richie (21) sollen sich getrennt haben. Kurz vorher zogen sie gemeinsam in ein Haus in Calabasas, verbrachten aber die Quarantäne nicht miteinander.

Wurde er ihr zu viel?

Eine Quelle erzählte «Us Weekly», dass Sofia ein Grund dafür gewesen sei, dass Scott sich Hilfe für seine mentalen Probleme suchte. «Am Anfang der Quarantäne ging es Scott sehr gut, und er war positiv gestimmt. Aber die Isolation hat alte Gefühle hochgebracht», so die Quelle weiter. Anscheinend soll Richie laut «Page Six» genug davon gehabt haben, dass Disick immer mehr zu alten Verhaltensmustern zurückkehrte.

Laut «Daily Mail» liess sich Disick Ende April in eine Rehabilitationsklinik einweisen. Nach kurzer Zeit verliess er diese aber wieder, da ein Foto von ihm aus der Klinik veröffentlicht wurde. Scotts Anwalt Marty Singer meinte zu «Page Six», dass jedoch nicht Alkohol oder Drogen, mit denen Scott immer wieder in Kontakt kam, Grund für die Einweisung gewesen seien, sondern seine Traumata. Der plötzliche Tod seiner Mutter vor rund sechs Jahren und der Tod seines Vaters kurz darauf habe er noch nicht verarbeitet.

Hatte Ex-Frau Kourtney ihre Finger im Spiel?

Ob Kourtney einen Einfluss auf die Trennung hatte, lässt sich nicht bestätigen. Für die Fans ist jedoch klar, dass Scott wieder mit seiner «Seelenverwandten» Kourtney zusammenkommen soll. «Kourtney, nun kannst du wieder brillieren», heisst es in einem Tweet.

Wie gehen die zwei mit der Trennung um?

Disick feierte am Dienstag seinen 37. Geburtstag am Lake Powell in Utah. Mit dabei: seine drei Kinder und Ex-Frau Kourtney. Nach dem Familientrip flogen sie laut «Us Weekly» zurück nach Los Angeles, wo sie gemeinsam mit dem restlichen Kardashian-Clan auf Scotts Geburtstag anstiessen.