Roger Federerist nun ein Kunstwerk von Ugo Rondinone

Der Schweizer Superstar ist nun auch ein Kunstwerk. So wurde vom Maestro in mühevoller Arbeit ein Abbild gefertigt.

Hier ist das Kunstwerk zu sehen. 20min/ths

Darum gehts Roger Federer beendete im letzten Jahr seine Karriere.

Doch langweilig wird dem 41-Jährigen nicht.

So wurde er Teil eines Kunstwerks in einer Ausstellung von Ugo Rondinone.

«Man muss in den schwierigsten Momenten Mut zeigen.» Diese Worte stammen von Roger Federer (41). Was er damit meint? Nun – der Tennis-Superstar im Ruhestand spricht nicht über seine so erfolgreiche Karriere, nein, er redet von einem Kunstwerk.

So ist der Maestro vom Publikum unbemerkt Teil eines Kunstobjekts gewesen. Eine ihm nachgebildete lebensgrosse Figur hing blauweiss wie eine Wolke angemalt in Venedig 2022 unter der Decke einer Kirche. Die Installation des Schweizers Ugo Rondinone (58) umfasste insgesamt sieben nackte Figuren, die der Künstler «fliegende Körperwolken» nannte, und war Teil der letztjährigen Biennale di Venezia.

1 / 4 Roger Federer ist nun auch ein Kunstwerk. Instagram Wie er zu diesem wurde, zeigt der 41-Jährige auf Instagram. Instagram Wohl hat er sich aber nicht immer gefühlt. Instagram

«Auf einem Tennisplatz habe ich meinen Schläger»

Den 58-Jährigen freut die Teilnahme des 20-fachen Grand-Slam-Gewinners. Er erklärt: «Es braucht tatsächlich viel Mut, auf einen Tennisplatz zu gehen, auf dem dir Tausende von Menschen zuschauen.» Und: «Um für seine Familie, für sein Land zu spielen, muss man mutig sein.» Wie auf dem Beschrieb des Projekts zu lesen ist, war die Teilnahme am Projekt körperlich eine Herausforderung. Federer musste an einem Tragegurt hängen, und sein Gesicht und seine Ohren wurden komplett abgedeckt.

«Auf einem Tennisplatz habe ich meinen Schläger – der ist für mich wie Thors Hammer. In Unterwäsche an einem Tragegurt zu hängen, ist natürlich etwas ganz anderes», so der 41-Jährige. Für Federer ein völlig neues Setting. Über die Arbeit mit Rondinone sagt er: «Ich habe ihm gesagt, dass ich mir – auch wenn ich Rückenschmerzen bekomme oder ich mich unter der Form oder in welcher Situation auch immer unwohl fühle – immer genug Zeit nehmen werde.»

Bist du ein Fan des Federer-Kunstwerks? Ja. Nein.

Roger Federer will noch viel lernen

Wohl hat er sich aber nicht immer gefühlt. Der Superstar gibt in einem Dokufilm von Federers Partner Credit Suisse und NBC Universal zu: «In Unterwäsche dort hängend, das ist natürlich eine ganz andere Situation, und ich glaube, das war für mich so ungewöhnlich.» Aber er habe eine positive Lebenseinstellung, so Federer weiter: «In der Kunst bin ich recht neu und habe noch viel zu lernen.» Und das wolle er: «Ich bin dem Leben gegenüber sehr neugierig eingestellt.»

Wer den nackten Federer in Venedig verpasst hat, muss nicht traurig sein. So war die Installation vor kurzem auch in Paris ausgestellt und soll erneut gezeigt werden, wie das Studio des Künstlers in New York der DPA sagte. «Ob die Figuren zusammen oder einzeln gezeigt werden, bleibt abzuwarten», so das Studio. Einen Termin oder Ort konnte es noch nicht nennen.