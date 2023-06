U-21 EM in Rumänien: Das ist der Staff der Nati

EM in Rumänien :

EM in Rumänien : Deshalb hat die U-21-Nati fast so viel Staff wie Spieler dabei

Darum gehts Am Donnerstag greift die Schweizer U-21-Nati in Rumänien in die Euro ein.

Neben 23 Spielern sind nicht weniger als 20 Staff-Mitglieder im Team dabei.

20 Minuten hat beim Verband nachgefragt, weshalb das denn so viele sind.

«Die müssen wirklich nur noch tschutten», kommentierte ein Zuschauer währen eines Trainings der U-21. Was der ältere Mann damit anspricht? Die schiere Menge an Personal, die die jungen Stars auf dem Weg an die Euro in Rumänien und Georgien (ab 21. Juni) begleiten. Vor, während und nach den Übungseinheiten sind auffallend viele Helfer mit den blauen SFV-Staffshirts beim Team zu sehen.

20 Minuten fragt nach, wie viele es denn eigentlich sind. 22 seien im Rahmen der gesamten Euro-Kampagne tätig, heisst es beim Verband. Also nur eine Person weniger, als das 23-Mann-Kader, dass ab Donnerstag gegen Norwegen, Italien und Frankreich um europäische Würden spielt – allerdings nie mehr als 20 aufs Mal.

Vollumfängliche Betreuung

Grundsätzlich nämlich umfasst der Staff um Trainer Patrick Rahmen 15 Personen – dazu gehören etwa ein Arzt, ein Osteopath, ein Koch, ein Konditionstrainer, weiterer Coaching-Staff, ein Materialwart, ein Teammanager, ein Videoanalyst etc. Das war bereits während der Qualifikation der Fall.

Eigens für die WM rückten am Dienstag dann drei zusätzliche Mitglieder vom Stab der A-Nati in Cluj nach. So werden Assistenztrainer Enrico Schirinzi und Spielanalyst und langjähriger Schaffhausen, bzw. Thun-Profi Gianluca Frontino von einem weiteren Experten unterstützt. Gleiches gilt etwa für Materialwart Franz Pfluger, oder auch Physio Maxime Fontaine, der gleich doppelt Unterstützung erhält. Zudem werden der Koch und der Arzt zu Turnierbeginn abgelöst.

«Gleiche Bedingungen wie bei Clubs»

Weshalb diese Extra-Betreuung? «Wir haben die Professionalisierung des Staff in den letzten Jahren kontinuierlich vorangetrieben mit dem Ziel, den Spielern mindestens die gleichen Konditionen wie bei den Clubs bieten zu können», sagt Adrian Knup gegenüber 20 Minuten. Der sportliche Leiter der U-21 (ja, auch das gehört selbstverständlich zum Staff) weiter: «Auch während der EM-Qualifikation waren bereits 15 Staff-Mitglieder Teil der U-21-Delegation.»

Man wolle den Spielern schlicht jederzeit die bestmöglichen Rahmenbedingungen bieten. Knup: «Dementsprechend haben wir für ein so wichtiges Turnier, der im Drei-Tage-Rhythmus am Ende einer langen Saison gespielt wird, den Staff aufgestockt.» Die Betreuung, Regeneration und Pflege der Spieler würden eine sehr wichtige Rolle im Verlauf der Euro einnehmen, so der 49-fache Nationalspieler. Fakt ist: Die Jungs können sich wirklich voll aufs «Tschutten» fokussieren.

Der EM-Kader im Überblick Tor:

Amir Saipi (Lugano)

Marvin Keller (YB)

Nicholas Ammeter (Wil)



Abwehr:

Aurèle Amenda (YB)

Lewin Blum (YB)

Marco Burch (Luzern)

Jan Kronig (Aarau)

Serge Müller (Schaffhausen)

Becir Omeragic (Montpellier)

Leonidas Stergiou (St. Gallen)

Nicolas Vouilloz (Servette)



Mittelfeld/Sturm:

Gabriel Barès (Thun)

Zeki Amdouni (Basel)

Matteo Di Giusto (Winterthur)

Fabian Rieder (YB)

Kastriot Imeri (YB)

Ardon Jashari (Luzern)

Bledian Krasniqi (FCZ)

Darian Males (Inter Mailand)

Dan Ndoye (Basel)

Simon Sohm (Parma)

Filip Stojilkovic (Darmstadt)

Julian Von Moos (St. Gallen)

Das EM-Programm der U-21 Vorbereitung: 7. bis 10. Juni 2023: Pre-Camp in Basel

12. bis 18. Juni 2023: Camp in Zillertal, Österreich

16. Juni 2023: Testspiel gegen Deutschland (nicht öffentlich)

19. Juni 2023: Abflug nach Cluj-Napoca (via Salzburg) EM-Gruppenspiele: 22. Juni 2023: Norwegen – Schweiz (18 Uhr Lokalzeit, CFR Cluj Stadium)

25. Juni 2023: Schweiz – Italien (18 Uhr Lokalzeit, Cluj Arena)

28. Juni 2023: Schweiz – Frankreich (20.45 Uhr Lokalzeit, CFR Cluj Stadium)

