Gigi Hadid und Leonardo DiCaprio haben sich getrennt

1 / 6 Leonardo DiCaprio (48) ist wieder Single. Getty Images Zwischen ihm und Model Gigi Hadid (28) habe es trotz monatelangem Versuchen nicht gefunkt, so ein Insider. GC Images Das Paar durchlebte seit Dezember 2022 mehrere Höhen und Tiefen. Beide wollten aber keine ernsthafte Beziehung. GC Images

Darum gehts Gigi Hadid (28) und Leonardo Di Caprio (48) sind endgültig Geschichte.

Nach monatelanger On-off-Beziehung sei das Feuer zwischen ihnen erloschen.

Die beiden wurden gerade erst noch beim Essen gesichtet.

Seit rund einem Jahr sorgen Leonardo DiCaprio (48) und Gigi Hadid (28) mit ihrer vermeintlichen On-off-Beziehung für Schlagzeilen. Wie ein Insider gegenüber «Daily Mail» verrät, ist das anfängliche Feuer nun ein für alle Mal erloschen. «Sie haben geguckt, ob da etwas zwischen ihnen sein könnte, aber da war einfach nichts. Sie sind Freunde und das schon so lange, aber sie führen keine offene Beziehung miteinander», so die Quelle. 20 Minuten hat für dich die turbulente Dating-Geschichte der beiden zusammengefasst.

10. September 2022

Erste Fotos der beiden entstanden an einer New York Fashion Week Afterparty. Leo war zu dem Zeitpunkt frischer Single. Er trennte sich im August vom Model Camila Morrone (26). Gigis letzte Beziehung mit Ex-One-Direction-Star Zayn Malik (30), mit dem sie eine Tochter hat, lag bereits ein Jahr zurück. Ein Insider verriet damals «US Weekly», dass der Schauspieler Hadid bereits seit längerem interessant finde.

21. September 2022

Nur kurze Zeit nach ihrem ersten öffentlichen Treffen äusserte sich erneut eine Quelle in den Medien. Die beiden sollen sich mögen und Spass zusammen haben, so der Insider gegenüber «People». Eine andere Quelle glaubte zu wissen, dass Gigi Leos klassischer Typ sei und sich die beiden in denselben Kreisen bewegten. Gleichzeitig sei Leo aber noch nicht komplett über seine Ex Camila hinweg.

3. November 2022

Die Beziehung der beiden schien ernster zu werden. Eine Quelle verriet «People», dass sich die beiden «in New York treffen, wenn sie Zeit haben». Gigis Priorität sei aber ihre Tochter Khai (2). «Sie findet Leo anziehend. Er behandelt sie sehr gut. Sie findet ihn erwachsen und charmant», so der Insider weiter.

19. November 2022

An einem Freitagabend ging das Paar auf ein Date im New Yorker Szenerestaurant Cipriani. Sie versuchten, sich erfolglos von den Paparazzi zu verstecken.

22. November 2022

Gigis Schwester und Mutter sind Team Leo. «Bella und Yolanda finden Leo sehr talentiert und unterstützen die Beziehung. Sie wollen, dass Gigi glücklich ist, und helfen ihr, eine gute Mutter zu sein», so ein Freund der Familie gegenüber «Entertainment Tonight».

20. Dezember 2022

Nachdem das Paar monatelang auf Wolke sieben zu schweben schien, folgte im Dezember eine erste Krise. Der Schauspieler verliess an der Seite des Models Victoria Lamas (23) einen Club in Los Angeles. Ihr Vater, Schauspieler Lorenzo Lamas, äusserte sich nur wenige Tage später in der «New York Post» dazu. «Sie ist ganz vernarrt», sagte er. «Ich habe ihr gesagt, dass sie die Beziehung wie einen Urlaub behandeln soll – geniesse sie so lange wie möglich.» Dann führte er jedoch an, dass sie nur Freunde seien.

6. Januar 2023

Trotz Krise im Dezember zog sich die Romanze im neuen Jahr weiter. Gigis Fokus sei aber nach wie vor ihre Tochter und Leo priorisiere seine Arbeit. Silvester verbrachte das Paar getrennt. Der Schauspieler feierte eine Party auf einer Jacht in St. Barths umgeben von Models.

Februar 2023

Die Romanze war im Februar scheinbar endgültig Geschichte. «Die beiden haben sich eine Weile nicht gesehen. Gigi hat sich entschieden, die Sache zu beenden, da sie an unterschiedlichen Stellen in ihrem Leben sind», so ein Insider.

April 2023

Jede Chance auf eine erneute Beziehung schien vorbei. Der Schauspieler wurde am Coachella-Festival mit Irina Shayk gesichtet. Das Model hatte offenbar grundsätzlich genug vom Dating-Leben. Sie postete eine eindeutige Instagram-Story.

Mai 2023

Nur einen Monat später gingen die beiden aber wieder bei Cipriani essen. Das Paar verbrachte mit einer grossen Gruppe einen Abend in dem Lokal.