Unter dem Hashtag # W etterberichtigung haben sich mehrere Journalisten und Journalistinnen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland zusammengeschlossen. Sie fordern die Redaktionen im Land auf, die Bevölkerung in den jeweiligen Ländern besser abzudecken. Bei Meldungen zu Wetterphänomen en würden heute eher altertümliche Namensgebungen verwendet. Dies will die Gruppe laut einem Communiqué ändern:

Für mehr Repräsentation in deutschsprachigen Medien

Mit ihrem Aufruf wollen die Aktivisten darauf aufmerksam machen, dass in hiesigen Redaktionen Medienschaffende mit Migrationshintergrund untervertreten sind. Im Nachbarland Deutschland geht man diesbezüglich von einer Anzahl von 10-15 Prozent aus. Für die Schweiz gehen die Verantwortlichen von NCHM von einer noch tieferen Zahl aus. Sie fordern eine öffentliche Diskussion zu Lösungsansätzen, und auch vor Quoten schrecken sie nach eigenen Angaben nicht zurück. Darüber hinaus fordert die Gruppe mehr Vielfalt in den Beiträgen. In einer Medienmitteilung heisst es: «Medien sollten mit Diversity-Checklisten arbeiten und auch nicht-weisse Menschen zeigen. Bei jedem Thema, in jeder Sendung.»