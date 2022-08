Joël Mall: Deshalb ist der beste Goalie Zyperns noch ohne neuen Verein

Bei Apollon Limassol spielte Mall in der Europa League.

Nun ist der 31-Jährige in die Schweiz zurückgekehrt und sucht einen neuen Verein.

Es ist heiss, als ihn 20 Minuten in Aarau trifft. Dennoch scheint Joël Mall einen kühlen Kopf zu bewahren. Dies, obwohl in den meisten Ligen die Meisterschaft bereits wieder läuft – und der 31-jährige Goalie noch immer keinen neuen Club gefunden hat. «Nach Engagements in Zypern ist es schwierig, nach Zentraleuropa zurückzukehren», sagt Mall. Trotzdem hat er sich mit seiner Freundin Isabel und den gemeinsamen zwei Kindern dazu entschlossen, diesen Sommer, nach vier Jahren und vier verschiedenen Vereinen, die Zelte auf der Ferieninsel abzubauen.