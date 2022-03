Ukraine-Krieg – Deshalb ist der russische 60-Kilometer-Konvoi vor Kiew ins Stocken geraten

1 / 4 Das Bild eines russischen Pantsir-S1 Kurzstrecken-Flugabwehrraketen-Systems zeigt, mit welchen Problemen der Konvoi wohl zu kämpfen habe, so Telenko. Twitter Eine mehr als 60 Kilometer lange Kolonne militärischer Fahrzeuge ist gemäss Satellitenaufnahmen auf dem Weg nach Kiew. AFP Anscheinend ist der Konvoi jedoch ins Stocken geraten. AFP

Darum geht’s Der kilometerlange Militär-Konvoi vor Kiew ist ins Stocken geraten.

Grund dafür könnte unter anderem die schlechte Wartung der russischen Militärfahrzeuge sein.

Ebenfalls sei die Moral unter den russischen Soldaten teilweise sehr schlecht.

Zunächst war die Rede von einem fünf Kilometer langen Konvoi russischer Militärfahrzeuge auf dem Weg nach Kiew, später war von über 60 Kilometern Länge zu lesen. Fest steht, dass eine riesige Kolonne in Richtung der ukrainischen Hauptstadt unterwegs ist – und dass diese Kolonne ins Stocken gekommen ist. Satellitenbilder zeigen, dass der Konvoi kaum mehr vorwärts kommt.

Für Trent Telenko, der früher Qualitätsprüfungen US-amerikanischer Militärfahrzeuge im Auftrag des Verteidigungsministeriums durchgeführt hat, ist klar: Einige der russischen Fahrzeuge sind in desolatem Zustand. Seine These hängt Telenko am Bild eines russischen Pantsir-S1 Kurzstrecken-Flugabwehrraketen-Systems auf, welches in den sozialen Medien auftauchte.

Mit schief stehenden Rädern ist das Militärfahrzeug im Schlamm versunken. Telenko führt aus, dass Militärfahrzeuge mindestens einmal monatlich bewegt werden müssen, um sie auf ihre Fahrtauglichkeit zu überprüfen. Stehen sie länger still, würden die Reifen der Fahrzeuge besonders darunter leiden. «Wenn militärische LKW-Reifen mehrere Monate lang in der gleichen Stellung gelassen werden, werden sie spröde und können besonders bei Verwendung mit niedrigem Reifendruck reissen», so Telenko.

Schlechte Moral unter russischen Soldaten?

Ein weiteres Problem für das Vorwärtskommen könnte die schlechte Moral der russischen Soldaten sein. Ein hoher US-amerikanischer Pentagon-Mitarbeiter gab jüngst an, viele Angehörige der russischen Streitkräfte hätten sich den ukrainischen Verteidigern ergeben oder ihre eigenen Fahrzeuge beschädigt, um nicht an die Front rollen zu müssen.

Die Quelle, die anonym bleiben möchte, erzählt gegenüber der «New York Times», in einzelnen Fällen hätten sich angesichts der überraschend starken Gegenwehr in der Ukraine ganze russische Einheiten dem Feind ergeben. Andere hätten absichtlich Löcher in die Treibstofftanks ihrer Fahrzeuge geschlagen, damit diese noch vor der Front stehen bleiben.