Gleisarbeiten: Deshalb ist es in Rothenburg zum tödlichen Bahnunfall gekommen

Laut der Rekonstruktion wartete der Arbeiter nicht auf das Signal des Sicherheitswärters, bevor er die Arbeiten an den Gleisen wieder aufnahm.

Der Arbeiter wurde von einem Zug überfahren, der aus Olten in Richtung Luzern kam.

Im September 2022 kam ein Bauarbeiter bei Gleiserneuerungsarbeiten am Bahnhof Rothenburg ums Leben.

Am 16. September 2022, kurz vor neun Uhr, hatte sich ein tödlicher Unfall auf den Gleisen des Bahnhofs Rothenburg ereignet. Ein 46-jähriger Bauarbeiter kam ums Leben, als er von einem Zug erfasst wurde, der von Olten in Richtung Luzern fuhr. Der Mann arbeitete zusammen mit einem Baggerführer und einem Sicherheitswärter an der Erneuerung der Bahnhofsgleise und dem Bau einer neuen Unterführung.