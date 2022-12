Deshalb kam es zu Feierabendstau – Überholspur musste gesperrt werden

Auf der A13 kam es am Montagabend zu mehreren Unfällen.

Am späteren Dienstagnachmittag fuhr eine 45-jährige Frau mit ihrem Auto auf der rechten Spur der Autobahn A13 von Oberriet SG in Richtung Kriessern SG. Die 45-Jährige musste aus unbekannten Gründen abbremsen. Das bemerkte eine nachfolgende 50-Jährige zu spät und prallte daraufhin mit ihrem Auto in das Fahrzeug der 45-Jährigen.